Lähis-Ida ekspert Hille Hanso rääkis Kuku raadio saates «Välismääraja», et ühe seisukoha järgi oli Hagia Sophia muuseumiks muutmine 1935. aastal taktikaline käik. Kui vaadata juriidilisest aspektist, siis hoonet ei muudetud kunagi Türgi hooneregistriks muuseumiks, vaid ta jäi mošee staatusesse. «Lausanne'i lepinguga on Türgis veel väga palju konspiratsiooniteooriaid. See lihtsalt peegeldab nii-öelda anti-imperialistlikku sentimenti, et just 24. juulil peetakse esimene reedene palvus,» sõnas Hanso.