Juunis Venemaa presidendi Putini poolt USA väljaandes The National Interests üllitatud pikem ajalooteemaline artikkel on leidnud Postimehes laia vastukaja: 2. juulil käsitlses seda Kalev Stoicescu («Uus Jalta ja kuuendik planeedist»), 8. juulil Vladimir Juškin («Putini juuniteesid»). Mõlemad jõuavad järeldusele, et Putini sõnum on naaberriikide suhtes ähvardav.