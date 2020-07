‹Inimesi, kes on aastaid sõitnud tõukerattaga on väike osa võrreldes nende kõikidega, kes on just nüüd tegemas oma esimest sõitu värskelt ostetud tõuksiga või tänavalt võetud renditõuksiga. Esimene sõit tõuksiga, mida ei peagi ise jalaga lükkama, on eufooriline. Nii lahe on tuisata mööda jalakäijatest, isegi ratturitest.