Angela Merkel, Emmanuel Macron ning Euroopa Komisjon (EK) on tulnud välja algatusega võtta EL-i nimel ühiselt laenu, et pidada sõda koroonakriisi vastu ning ellu viia ühiseid eesmärke kliima-, digi- ja teiste poliitikate alal. EL-i ühislaenu nn taastekava suurus on 750 miljardit eurot, mille tagasimakse algab 2028. a. ja lõpeb 2058. a. Ühislaenu rahastamiseks on tehtud ettepanek EL-i ühiste maksude (süsiniku- ja digimaks jt) kehtestamiseks.