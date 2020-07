Kalmistutel asuvad monumendid ja hauakivid mälestavad elanud inimesi. Linnaruumis asuvad monumendid on ikka elavate jaoks – selleks, et meile argirutus kõrgemaid väärtusi meelde tuletada ning meie otsuseid suunata. Ajal, kui Konstantin Pätsi monumendi saaga juba on Eesti tänast väärtusruumi ohtlikult väänanud, on viimane aeg tõsta Eesti pealinnas au sisse 18 aastat Eesti eksiilvalitsust juhtinud August Rei.