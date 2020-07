Üha selgemaks saab, et enamiku seksuaalse ahistamise juhtude taga on põlvkondade konflikt. Meil on täna tööturul kaks suurt põlvkonda ja nende kõrval ilmselt ka palju heterogeenseid väiksemaid gruppe, kel veel omad eripärased (lisa)väärtused, kirjutab meestearst Margus Punab.