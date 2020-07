Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiirguskaitse teadur Siiri Suursoo uurib, kuidas radioaktiivsed elemendid joogiveest välja filtreeritakse ning mis selle protsessiga kaasneb. FOTO: Kristjan Teedema

Viimastel nädalatel õhus mõõdetud inimtekkeliste radioaktiivsete elemetnide kogused on olnud väga väikesed. Need ei kujuta endast ohtu inimese tervisele ega keskkonnale. Nii madalate koguste tuvastamine on võimalik üksnes tundlikku aparatuuri kasutades, kirjutab Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiirguskaitse teadur Siiri Suursoo.



Rootslased teatasid 23. juunil, et õhus on tuvastatud väikestes kogustes inimtekkelise päritoluga radioaktiivseid osakesi. Soomlased avalikustas samateemalise pressiteate päev hiljem. 28. juuniks selgus, et ka Eestis, Harku seirejaamas on perioodil 14.-21. juuni esinenud samu radioaktiivseid osakesi. Miks võttis jaanipäeva eel õhus ringelnud osakeste kindlakstekemine nii kaua aega ja kas ka tõsiste tuumaõnnetuste puhul tuleb silmitsi seista sellise ooteajaga?