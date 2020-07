Oleme veendunud, et tööalases suhtluses tekkinud probleemidele tuleb leida lahendused kohe, sest ausus ja läbipaistvus on iga asutuse, ka teatri funktsioneerimise seisukohast ülimalt oluline.

Kindlasti ei leia me, et ahistamine on kuidagigi aktsepteeritav või nende naiste kogemused on meie jaoks ebaolulised, ent olukorra lahenduseks valitud meetodid pole õiged.