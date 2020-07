Täna hääletavad venelased rahvahääletusel põhiseaduse muudatusi, mille seas on ka punkt, et rahvusvaheline õigus on madalam Venemaa enda seadustest. See on murettekitav, sest president Vladimir Putin on olnud oma retoorikas agressiivne, sõnas Postimehe väitlustoimetaja Herman Kelomees Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Kelomehe sõnul on maailm praegu kui toksiline kokteil, kui vaadata, milline on olukord on koroonaviirusega läänemaailmas, USAs kasvavaid pingeid ning lahkhelisid NATO sees.

Postimehe välistoimetaja nõustus, et praegu on üks sõlmpunkte maailma poliitikas. Venemaale on alati olnud kasulik segaduste külvamine, mis annab trumbid nende taskusse. Spekuleeritakse, et kuna Putini toetus on neljanda ametiaja vältel pidevalt langenud, siis praegu proovib ta rahvahääletusega oma toetust kergitada. Kui sellest ei piisa, annab hääletus mugava tööriistakasti astuda edasiste sammude astumiseks.

Arutletakse, kas Venemaa soovib haarata tüki mõnest muust naaberriigist. Putin võtab aktiivselt sõna ajaloolise õiguse teemadel, näiteks viimati ütles ta, et riigid lahkusid Nõukogude liidust kingitustega vene rahvalt ehk oma ajaloolistes territoorumites. Rahvahääletus justkui annaks Venemaale nii-öelda seadusliku aluse edasiseks agressiooniks, tõi Parts välja.

Kõige vaadata Putini retoorika subjekte, siis Valgevene tundub olevat kõige haavatavam, ütles Kelomees. Parts selgitas, et Valgevene olukord on praegu ebatavaline. President Aleksandr Lukašenka toetus ei ole kunagi varem nii madal ja opositsiooni toetus nii kõrge.

7. juulil koguneb taas Venemaa ja Valgevene nn liitriigi nõukogu. Marko Mihkelson oletas Postimehe arvamusloos, et võib-olla on nüüd õige aeg vana supi uuesti üles soojendamiseks. Parts nõustus, sest Lukašenka näib olevat täiesti vastu seina surutud. Nii Lukašenka kui ka Valgevene rahvas on projekti vastu. Aga riigijuhil võib olla valik: kas säilitada võim Venemaa abiga või ühel või teisel moel taanduda.