Nii hea on mõelda, et kunagi helges minevikus toimisid teadus, majandus (ehk tootmine) ja riigipidamine käsikäes ja asjad käisid kui kellavärk. Et rikkus sündis nõnda, et laborist üle koridori otsis filigraanseid ideid leiutaja, maja teises tiivas mõtles insener välja, kuidas leiutis tööle panna, töökojas üle tänava oli töömehel juba haamer käes ja teadlane maksti müügitulust korralikult kinni. Nii toodeti muudkui heaolu ja ka teadlasi juurde. Kuni teadlasi sai liiga palju. Ega päris kindel ei saa olla, kas see just nõnda oli, aga kindlasti oli siis ka päike eredam, rohi rohelisem, põlismetsad suure au sees, talved külmad ja suved üldse nii mitte kuumad kui praegu.