Aga mis saab siis, kui inimene küsib endalt «mida ma päriselt elus teha tahaksin, olenemata oma oskustest ja teiste inimeste ootustest?» ja «kas see tegevus looks maailma väärtust juurde?». Seesuguste mõtete tulemusena asusin mõni aasta tagasi välismaale näitlemist ja seejärel toitumisteadust õppima. Südame järgimine on mulle õpetanud nii mõndagi.