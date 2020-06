Laagna teel avarii põhjustanud juhi käitumisest saab politsei vihjeid ja pardakaamera videoid tagantjärele, mitte enne, märkis Põhja prefekt Kristjan Jaani Kuku raadio saates «Nädala tegija». Menetluse jaoks on see tänuväärne, aga mitte ennetavalt reageerimiseks.

Jaani sõnul ei ole purjus peaga sõitjate arv sugugi väike. Uuringud on välja toonud, et Eesti liikluses on pidevalt umbes 3000 juhti, kes on tarvitanud alkoholi.

Osale inimestest piisab tervest mõistusest ja ühiskondlike normide tundmisest, et nad seadust ei riku. Osale on vaja ühte rikkumist, ühte sekkumist või hoiatust ning ta parandab oma käitumist. Ja siis on see osa, kellele on vaja kümmet laipa ning võib-olla siis hakatakse mõtlema, kirjeldas Jaani.

Politsei on võtnud eesmärgiks, et mitte ainult ei menetleta konkreetseid rikkumisi, vaid vaadeldakse juhtumeid tervikuna ning mõeldakse, mida peaks muutma, et inimesi paremini aidata. Sealjuures aidata nii ohvreid kui ka lähisuhte vägivallatsejaid ja liiklusrikkujaid.

Eelmisel nädalavahetusel Tallinnas Laagna teel toimunud otsasõitmisest rääkides tõi Jaani välja, et nad on tagantjärele saanud pardakaamera videoid ja vihjeid, mis iseloomustavad autot juhtinud Isa Halilovi käitumist. Menetluse läbiviimiseks on see oluline ja tänuväärne materjal. Näiteks on politseile saadetud video, kus sama auto tagaistmel tõenäoliselt sama inimene paugutab relvataolise esemega. Enne levis see video kinnistes sotsiaalmeedia gruppides. Kuid südametunnistus tuleb alles siis kohale, kui midagi on juba juhtunud ning vihje saadetakse politseile tagantjärele, ütles Jaani.

«Igasugused vihjed ja pardakaamerate salvestused [seaduserikkumiste kohta] on teretulnud. Vähim, mida me saame teha, on kontakti võtta ja teavitada, et teid on märgatud,» sõnas Jaani. Edasi peab juba hindama, et kas asi areneb ka väär- või kuriteomenetluseks.