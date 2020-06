Kas sobiva fondi valimisel tuleks nõu küsida oma emalt? Kui ta pole just hariduselt finantsist, siis vaevalt oskab ema teha noore eest valiku, kas võtta konservatiivne, mõõdukas või kiiremat kasvu tõotav fond, rääkimata sellest, kes on fondihaldur. Minu fondivalik toimus nii, et läksin ajama panka hoopis muid asju ja liitusin seal justkui muuseas ka mingisuguse fondiga, millest ma ausalt öeldes midagi ei teadnud. Olen alles hiljem aru saanud, milles üldse II samba mõte seisneb. Küllap astuvad paljud noored panka sama pahaaimamatult ja ka lahkuvad sama targalt, vaid selle erinevusega, et nende kotti on sokutatud pensionifond.