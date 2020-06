President Kersti Kaljulaid ütles Kuku raadio saates «Nädala tegija», et ta tänab terviseameti juhti Merike Jürilot tehtud töö eest ning ei saa Jürilo vabastamise põhjendatust analüüsida.

Kas terviseameti juhile Merike Jürilole tehakse liiga, et ta pidi ametist tagasi astuma, küsis Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja.

President tänas Merike Jürilot ja kogu terviseameti meeskonda selle töö eest, mida nad koroonakriisi ajal on teinud. Ta märkis, et ühelgi maailma riigil ei ole terviseametit, mis oleks pandeemiaks valmis. Kindlasti tegid Eesti terviseameti töötajad seda, mida nad suutsid, ütles Kaljulaid.

Riikoja tõi välja, et mitmed ministrid ütlevad praegu avalikult, kuidas nende koostöö Jüriloga ei sujunud. Ta küsis, kas selline käitumine on õige.

Tippjuhid peavad alati valmis olema, et nõukogu või nendest kõrgem tippjuht ütleb, et koostöö ei suju ning nad kutsutakse tagasi, vastas Kaljulaid. Ta sõnas, et ta ei saa kommenteerida ministrite tundeid selles küsimuses.