Liiklejate hoiakud ja käitumine on pikemas perspektiivis üsna palju muutunud ja see on üks olulistest teguritest, mis ka meie teedel toimuvaid raskeid liiklusõnnetusi vähendanud on. Liikluses ei ole lihtsaid lahendusi ning ka need muutused tulenevad väga erinevate komponentide koosmõjust.