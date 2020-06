Kevadel on palju tähistada – peetakse sünnipäevi ja lõpetatakse lasteaedasid ja koole. Õhupallide leiutamisest saadik on neid tähtpäevade puhul täis puhutud ning taevasse lennutatud. Tänaseks seisame aga juba silmitsi selle tuhandeteks aastateks kestma jääva kahjuga, mida mõneminutiline rõõmuhetk endaga kaasa on toonud, kirjutavad Noorte Keskkonnanõukogu liikmed Eliise Kara, Merlyn Dunderdale ja Elizaveta Cheremisina.