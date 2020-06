Vabariigi valitsus saatis 5. juunil parlamendi komisjonidele arvamuse avaldamiseks Eesti raamseisukohad Euroopa roheleppe osas. Tänaseks avaldatud dokument on paraku pälvinud piiratud tähelepanu vaatamata tõsiasjale, et sellega kaasnevad Eestile olulised ja pikaajalise mõjuga tagajärjed, kirjutab Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann.

Eesti peaks selgelt välja ütlema, et detsembris 2019. võetud eesmärk vähendada aastaks 2030 süsinikuheidet 70% võrra 1990.aastaga võrreldes on EL üks ambitsioonikamaid ning ei kuulu revideerimisele enne, kui teised EL riigid on hakanud omi eesmärke täitma. Samuti peaks valitsus selgelt sõnastama oma seisukoha kasvuhoonegaaside kauplemissüsteemi arengute osas. 650 miljonit maksnud Auvere jaam ei jäänud seisma mitte seepärast, et puudus poliitiline toetus. Ülisuure investeeringu muutis väärtusetuks poliitilise otsuse tulemusena tõusnud CO2 kvoodi hind ehk süsinikumaks. Teadmatus, risk ja selgete seisukohtade puudumine investeeringute osas ei meelita kedagi Eestisse investeerima.