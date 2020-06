Mõned mälestused on tugevamad kui teised. Kannan endaga millegipärast kaasas järgmist mälestust, lahti ta must ei lase ja tõtt-öelda pole proovinud ka vabaneda. Arvatavasti on 1992. aasta kevad. Astun pärast kooli Palamuse poest läbi, et võtta... oli sel ajal üldse midagi poes võtta? Poodi astudes näen, et poeakna juures seisavad kaks kuritegeliku taustaga noormeest ja nende taga aknalaual mängib väike must raadio.