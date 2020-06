Räppar Killer Mike (vasakul) oli üsna kõva nimi juba soolokarjääri tehes, kuid koostöös Brooklyni avangardistliku räppar-produtsendi EL-Pga (paremal) tekkinud Run The Jewels on uus tase, mis annab silmad ette mõlema varasemale karjäärile.

Kui hindate muusikas sotsiaal-poliitilist agitatsiooni, raskepärast biiti ja kompromissitut massiivsust, siis on Run The Jewelsi (RTJ) jõulise firmasaundi ning kõrgete standardite järjekordne edasiarendus «Run The Jewels 4» täpselt see, mida vaja. Karm ja jõuline on see põletav sisu ja brutaalne vorm, millega duo kuulajate kesknärvisüsteemi, kuulmekilesid ja päevapoliitilist laetust testib, paitab ja piitsutab.