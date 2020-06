Kujutame ette, et hulk rahvast on sattunud tundmatule asustamata saarele. Inimeste ees seisab vajadus end seal sisse seada nii, et ellu jääda. Kust leida joogivett, kuhu end ööbima seada? Millega üldse pihta hakata? Alati leidub kohe keegi, kes arvab end teadvat, mida teha: «Kõik minu järel!» Ja inimesed lähevad rodus liikvele. Pärast tundidepikkust võsas sumamist, kui kõik on surmani väsinud, osa üldse kaotsi läinud, jõutakse tagasi lähtekohta. Siis tuleb inimestele pähe mõtlema hakata. Nüüd proovitakse talitada teisiti: inimesed jaotatakse kokkusobivuse või isiklike sümpaatiate alusel väikesteks rühmadeks ning iga rühm alustab otsinguid ise suunas. Seejuures lepitakse kokku viisid rühmadevahelise kontakti hoidmiseks, nii et mingi rühma õnnestumine saaks teatavaks ka kõigile ülejäänutele. Kumb variant tundub enam eduvõimalusi pakkuv? Eelkirjeldatu kujutab endast võimalikku inimühiskonna lähitulevikku planeedil Maa.

Inimestel on alati olnud raske mõista, et ta on vaid osa loodusest ning samad loodusseadused kehtivad kõigi jaoks. Kuid iga elusolendi jaoks on maailma keskmeks tema ise, isegi kui ta seda mõtet sõnastada ei suuda. Nii nagu inimene on alati tahtnud end ruumiliselt paigutada universumi keskmesse, nii on inimene alati olnud veendunud, et tema eluaeg on ajalises mõttes eriline – arengu lõppu jõudmine või tipphetk üldse (nn ajaloo lõpp). Nii oli see aastal 2000 või aastal 1000 või millal tahes. Kõik need kujutlused on purunenud. Lisaks sellele on selgeks saanud, et kujutlus ajalooprotsessi seaduspärasusest ja, seda enam, inimkonna võimest tulevikku omatahtsi kujundada, on alusetud. Inimene on osa loodusest, maailm muutub ettearvamatult ning inimkonnal tuleb ellujäämiseks pidevalt sellega kohaneda. Kuidas seda teha, see tuleb inimkonnal arengu käigus leida.