Kas siis on Eesti inimeste käes liiga palju tulirelvi? Tulirelva omanikke on Eestis ca 26 000 inimest. Minu hinnangul on see arv väike. Valdav enamus tulirelvi on jahipidamiseks. Tavalisi enese ja vara kaitseks kasutatavaid vintraudseid püstoleid on Eesti inimeste valduses ca 15 000. Kui nüüd seda arvu võrrelda õnnetuste ja kuritegudega, mis on sooritatud legaalsete relvadega, siis võib pidada Eesti olukorda väga heaks.