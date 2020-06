On ilmne, et videoõpe on samasugune koolikohustuse täitmine, nagu klassitunnis osalemine. Seega pole tegemist üksnes valikulise sooviga videotunnis osaleda, vaid olukorrast tingitud vajadusega õppida antud viisil, kus kaasneb ka vastutus - seda nii osalemise kui õppetöö tulemuse osas.