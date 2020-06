DeMarcus Cousins. FOTO: EZRA SHAW / AFP

Vene kirjanik ja satiirik Viktor Šenderovitš arutleb oma blogis kuidas demagoogia ja lahmimine rassi-teemadel võib ühiskonnale tõelise karuteene teha.

Mustanahaline korvpallistaar DeMarcus Amir Cousins kirjutas 31. mail Sacramento kommentaatorile Grant Napearile Twitteris: «Mida sa kostad seoses loosungiga «Black lives matter»?» 60-aastane kommentaator libastus ja vastas: «Iga inimese elu on oluline».

Seejärel lennati Napearile hulgakesti peale ning süüdistati teda rassismis. Loomulikult jõudis kõik kohe online-meediasse. «Sacramento» kutsus Napeari ametist lahkuma ning raadiojaam, kus ta oli mitu aastat vedanud populaarset raadiosaadet, teatas temaga koostöö lõpetamisest.

«Rassism, ebaõiglus ja vägivald on vastuolus kõige sellega, mille eest seisame. Kaasaegses ühiskonnas pole seda võimalik tolereerida,» öeldakse NBC Sports California avalduses.

Naastes eilse teema juurde - lugu tviitidega ja laiemalt «rassism vs BLM».

Mind ausalt öelda hämmastas oponentide üksmeelne analoogia: NBA kommentaatori õnnetu tviidi kontekstis meenutasid vasakult tiivalt peaaegu kõik mulle holokausti. Nagu ma oleks pärast Oswiencimi koonduslaagrit öelnud: «Kõiki tapeti, mitte vaid juute. Iga elu on oluline.»

See analoogia on oma alatuse poolest koletuslik. Ja see on valelik analoogia.

See oleks olnud korrektne ja töötav orjakaubitsejate või domineeriva Ku Klux Klani ajal, ent midagi sellist me ei näe. Mustanahalisi ei aeta USA-s ahju ja nende riietele ei õmmelda eraldusmärke. Tänane probleem on ilmselgelt sotsiaalse iseloomuga.

Sotsiaalsed lõhed musta- ja valgenahaliste vahel tõukuvad loomulikult traditsioonidest ja normidest, mis on igas mõttes musta ajaloo käigus välja kujunenud, ent tegu pole kaasaegse riikliku poliitikaga ning ei saa rääkida segregatsiooninormidest!

Kahtlemata eksisteerib olme-rassism - nagu olmetasandil on olemas antisemitism, homofoobia jne - ent sellel pole süsteemset, riiklikku iseloomu. (Sama kehtib krimmitatarlaste ja tšetšeenide kohta Vene Föderatsioonis, keda toodi minuga seoses samuti analoogia korras välja. Analoogia ei tööta.)

On sotsiaalse ebavõrdsuse ja sotsiaalsete normide erinevuse probleem. Afroameeriklasi suri pandeemia ajal rohkem, ent mitte seetõttu, et valged keeldusid neid ravimast - nagu Salingeri läbinägelikus jutustuses “Blue Melody” seoses Lida Louise`iga. Ja mustanahaliste tapmine politseinike poolt on korrelatsioonis kuritegevuse näitajatega, kusjuures mustanahalised politseinikud tapavad mustanahalisi sagedamini, kui valged (see on ametlik statistika).

Sotsiaalset pärandit - rasket ja ajaloo plaanis äsja toimunut - on vaja ravida ning USA on sellega ametis; ja tänu jumalale, et on ametis! Ent rassi-teema poliitiline mängutoomine, vasakpoolne demagoogia, vassimine ja spekulatsioonid ei tule asjale kasuks.

Mustanahalise korvpallitähe härgamine (aga seda laadi küsimus tviidis, avalik pöördumine valge kommentaatori poole, pole midagi muud kui domineerimine ja provokatsioon - andke andeks) ja toimetuse Stockholmi sündroom, mis väljendus ajakirjaniku viivitamatus vallandamises - kõik see ei aita kaasa ei ühiskondlikule leppimisele ega sotsiaalsele õiglusele. Ei see, ega käivitunud pogrommid ja marodöörlikud mõrvad (seal juures muide mustanahahaliste tapmine), õnnetu tapetud retsidivisti muutmine vaat et musta vabadusliikumise ikooniks…

Kogu see labasus kahtlemata lõhestab USA-d veel enam tugevdab ultrakonservatiivide positsiooni. Neil on oma mats riigi eesotsas (kes kasutab vastase energiat piisavalt osavalt), ent jutt ei käi sellest. Sotsiaalne demagoogia, võimaluse puudumine nimetada asju õigete nimedega riskimata saada vallandatud või süüdistatud ostrakismis tõukavad täiesti normaalseid inimesi poliitilisel skaalal paremale. See skeem tundub mulle niivõrd ilmne, et seda on lausa piinlik korrata. Ent on vaja.

Aga hommikul meenus mulle, kus ma olin varasemalt kuulnud midagi sarnast - seoses fašistidega kohandatuna rassismile USA-s. Ma kuulsin seda kuulsas advokaadikõnes O. J. Simpsoni protsessil. Suur mustanahaline advokaat võrdles siis valget politseinikku, kes oli mitu aastat enne tollaseid sündmuseid kasutanud sõna «neeger», ei vähema ega rohkema kui Hitleriga!

Tegu oli suurepärase kõnega! Täiesti ilmne kriminaalasi muudeti edukalt rassipoliitiliseks ja mõrtsuka võit protsessil sai USA jaoks Pyrrhose võiduks: sotsioloogia täheldas rassidevaheliste suhete järsku teravnemist, rassismi tõusu...

«Ajaloo peamine õppetund seisneb selles,» kirjutas George Bernard Shaw, «et keegi ajaloost ei õpi.»