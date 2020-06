Üks Ameerika kolleeg – valge, naine, kes ise 60. aastate lõpus Martin Luther Kingi ajastul ja pärast ta mõrvamist kodanikuõiguste protestidel osales, nendib nüüd, et «hea on just näha nii palju igast rassist noori rassismi hukka mõistmas. Ma ei uskunud, et neid see üldse huvitab. Ei uskunud, et neid huvitab üldse midagi peale raha. Kuid nüüd näeme, et uued generatsioonid Ameerikas on muutunud ka tegelikult üha värvipimedamateks ja rassismi vihkavateks. Aga samas on need protestid mitte ainult idealismist, paljud on tulnud tänavatele, vähemalt New Yorgis, sest neil on lihtsalt kõrini sellest pikast toas kinni istumisest.»