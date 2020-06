Kohtla-Järve kooli lugu baseerub kindlal ja selgel juhtimisel, mis on kõikide muudatuste edu pant. Oluline on siinkohal kogukonna hoiakutega arvestamine ja nende suunamine, mis on juhtimise üks olulisemaid elemente. Muutuste elluviimine on võimalik vaid siis, kui selged väärtused ja ootused on algusest peale paigas ja neist peetakse kinni. Meeldib see kõigile või mitte, aga Hendrik Aguri sõnumid on olnud algusest peale selged ja konkreetsed. Tänu selgetele sõnumitele on võimalik leida ka piisavalt õpetajaid, kes on huvitatud selliste väärtustega koolis töötamisest.