Taasiseseisvumise järel on aastakümneid hoitud eesti ja vene noored eraldi liivakastides ja kooliruumides, kultiveerides teadmist, et nii ongi õige. Paraku on need eraldi liivakastid ja klassid toonud meile selge kihistumise – eestikeelne noor liigub hariduse teel tööturule palju parema pagasiga. Venekeelsetest noortest on siiamaani umbes kolmandik põhikooli järel suutelised oma õpinguid jätkama vaid venekeelsetes kutseõppeasutuse rühmades ja hiljem töötama vaid venekeelses keskkonnas. Miks siis nii? Miks veel kolmkümmend aastat hiljem on need eraldi liivakastid meie laste jaoks?