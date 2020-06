Täna, 1. juunil tähistame lastekaitsepäeva. Võib ju kahelda, kas meie arenenud ja hoolivas ühiskonnas vajab laste õiguste kaitse eraldi tähelepanu, saati siis lausa sellele pühendatud päeva, ent olukorras, kus pead tõstev kliimaäärmuslus ja arrogantsuse tipptaseme saavutanud enesekesksus muutub üha häälekamaks, on lastekaitsepäev igati õigustatud. 1. juunil on aeg vastanduda kliimakisakõridele, kes häbenemata kuulutavad, et lapsed on ohuks loodusele ja emadus ökoloogilist jalajälge suurendava mõttetusena taunitav.