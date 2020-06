Milline on keskkonnaeksperdi roll keskkonnamõju hindamisel, kirjutavad MTÜ Keskkonnamõju Hindajate Ühingu juhatuse nimel Hendrik Puhkim, Karl Kupits, Riin Kutsar, Jaak Järvekülg, Elar Põldvere.

Seoses riigikohtu 19. mai otsusega tühistada Rail Balticu trassi maakonnaplaneering Lõuna-Pärnumaa osas on ajakirjanduses ilmunud mitmeid artikleid (nt Andrus Karnau, PM 22.05), mis panevad tekkinud olukorra keskkonnamõju hinnanud ekspertide süüks. Lisaks väidetakse, et keskkonnaeksperdid on kallutatud.