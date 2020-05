«Keskpäevatunni» saatesse tulles asjas saatejuhti Priit Hõbemäge maruvihaseks politsei käitumine.

Hõbemägi kirjeldas, kuidas ta kohtas Paldiski maanteel puhumisreidi. «Mina, kes ma olen kogu pandeemiaajal üsna hoolsalt jälginud 2+2 reeglit, kandnud maske, ennast desifintseerinud ette ja taha, nägin, et seal seisab kaks rida politseinikke – mõnel neist, tõsi, olid käes kindad, aga kellelgi ei olnud maski – ja paluvad lasta alla autoaknad, pistavad sisse oma junnikese ja paluvad inimestel selle sisse puhuda,» kirjeldas Hõbemägi. Ta sõnas, et loomulikult neid otsikuid vahetatakse, selles pole mingit küsimust.

Küll aga häiris Hõbemäge, et kui ta lasi akna alla ja ütles politsinikule, et too on 2+2 reegli järgi liiga lähedal, vaatas too talle suurte silmadega otsa ja ütles: «Eriolukord on lõppenud.»

«Nagu keegi oleks mulle puuga pähe virutanud – eriolukord on lõppenud, nüüd võime ninapidi koos olla!» hüüatas Hõbemägi. Ta kirjeldas, et tema võiks nii kergesti viiruse saada, kui mõnes eelnevas autos on politseiniku käe peale aevastatud. Kui Hõbemägi hakkas küsima, et miks politseinik maski ja kindad ei kanna, küsiti vastu, et miks peaks ning ta suunati täiendavasse kontrolli.

Kõik uuringud on näidanud, et rääkimise ajal lendavad süljepritsmed palju kaugemale kui me arvame, nii et kui üks politseinik, kellel pole maski, kummardub 70 sentimeetri lähedale minu auto aknale, siis minul on oht saada viirus, heitis Hõbemägi ette. Samuti oli ta segaduses, miks politseinikud ei pea oluliseks 2+2 reeglist kinni pidamist. «Ma mõtlesin, kas ma olen lolliks läinud ja kõik on ära lõppenud? Minu teada viirusele ei ole keegi sellist korraldust andnud ja ta tegutseb maailmas edasi.»