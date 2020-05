Mul on mure poliitikute pärast, kes tahavad olla igal alal eksperdid. Täna esinevad kõiketeadval ilmel tervishoiu teemadel, homme räägivad nad ministeeriumist etteantud jutupunktide põhjal rahandusest ja eile olid nad sündinud hariduseksperdid. Eriti hakkab see silma olukorras, kus erakondliku teerullipoliitika tulemusel sõidetakse üle neist, kel on tegelikud teadmised, huvi ja vastutusvõime.

Koolidel on hoolekogud, kes esindavad lapsevanemate huve.­ Poliitik, ametnik või ettevõtja ei tohi tulla ütlema oma huvidest lähtuvalt, kes tohib kooli juhtida ja kes mitte. Selge on see, et poliitikutel on oma huvid, ametnikel ja ettevõtjatel enese omad ja need ei pruugi kattuda kõige olulisema­ huviga – lapsevanemate huviga. Viimsi vald on minu pere elukoht ja kuigi meil on häid näiteid valla arengust, oleme kahjuks samas reas Lüganuse ja Märjamaa vallaga, kus kohalik omavalitsus on omatahtsi vallandanud koolidirektori ja pole pidanud hoolekogu arvamusest.