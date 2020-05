E-sigaret hõlbustab suitsetamisest loobumist ja selle müügile takistuste tegemine on vastutustundetu, kirjutab riigikogu Suitsuvaba Eesti toetusrühma liige Madis Milling (Reformierakond).

Tänasel ülemaailmsel veipimise päeval tunnustan kõiki, kes on edukalt suitsetamisest loobunud. See on väärt kingitus nii iseendale kui ka oma lähedastele.