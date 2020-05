Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on enamuse oma elust töötanud avalikus sektoris. Tema elus on olnud vähe muret näiteks selle pärast, kas müük on olnud prognoositud tasemel, kas töötajate palgad ja maksud nende pealt saavad tasutud, kas tarnijatele saab raha üle kantud. Linnapea jaoks tuleb raha «seina seest» ja ta ei vaeva ülemäära oma pead, kuidas see raha sinna seina sisse pääseb. Ainult nõnda oskan ma põhjendada Kõlvarti ettepanekuid hakata kodumajutuse pakkumist rangelt reguleerima. Miks praegu – ajal mil turism kui ettevõtlusvaldkond on sisuliselt koomas? Miks üldse?