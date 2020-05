Miks mul on hea meel, et eesti lapsed ei ole pidanud kaks kuud koolis ega lasteaias käima?

Pärast kümmet aastat euroopa erinevates kultuurides Eestisse naasnuna on uued «moevoolud» Eestis üllatavad. Varasemalt tahtis Eesti olla pigem innovaatiline Põhja-Euroopa digiäss, kuid nüüd tundub, et märksõnaks on venekeelne post-nõukogude Ida-Euroopa.