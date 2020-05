Võtta ühiselt laenu 500 miljardit eurot, et näiliselt aidata raskustesse sattunud riike ning panna sellega vastutus kõikidele liikmesriikidele, on pretsedenditu. Eesti osakaal sellest laenust saaks olema umbes üks miljard eurot ja me peaksime selle vastutuse võtma seepärast, et oleme olnud liiga korralikud ülelaenamise suhtes. Selline plaan on vastuvõetamatu juba mitmele riigile nagu Rootsi, Austria, Holland ja Taani. Vastuvõetamatu peab see olema ka meile.