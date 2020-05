Erakondade populaarsusreitingud näitavad, et Reformierakond, Keskerakond ja EKRE on kolmekesi 20-24 protsendi piiril. Näib, et EKRE on kriisist kõige rohkem võitnud, ütles Urmas Jaagant Kuku raadio saates «Keskpäevatund». Marek Strandberg ennustas, et kui nakatumiste arv peaks hakkama uuesti kasvama, võib valitsus kaotada oma toetuse.

Kantar Emori maikuu uuring näitab, et Reformierakonna populaarsus on seniselt 30 protsendilt langenud 24 protsendini. Keskerakonna toetus on kriisiperioodil kasvanud 22 ja EKRE-l 20 protsendini, aasta alguses olid nende toetused vastavalt 17 ja 16 protsenti. Valitsuskoalitsiooni summaarne reiting kasvas kevade lõpuks 46 protsendini, olles praeguse valitsuse seni kõrgeim.

Saatejuht Priit Hõbemägi kahtles, et EKRE oma populaarsust veel märkimisväärselt kasvatab. Selle asemel ennustab ta langust. Tema hinnangul paistab, et Reformierakonna suure labasest poliitikast üleoleva vaikimise taktika ei ole neile populaarsust toonud ja uute kõrgusteni viinud.

Ajakirjanik Urmas Jaagant jäi skeptiliseks, et uutest kõrgustest maksab Reformierakonna puhul rääkida. Tema sõnul oleks palju loota, et Reformierakonna reiting tõuseks 40 protsendini muul ajal kui pronkssõduri sarnase sündmuse puhul. Küll aga tõi Jaagant välja, et mõned teised küsitlusfirmad näitavad ka praegu Reformierakonnale 30-protsendist toetust.

Jaagant ütles, et ta oleks siiski oodanud koalitsioonierakondadele suuremat toetust. Kui vaadata, kuidas eriolukorra piirangute leevendamist kommunikeeritakse kui heategusid rahvale, siis oleks võinud seda oodata, põhjendas ta oma arvamust. Sealhulgas tuleb arvesse võtta, et opositsioon on kriisijuhtimise ajal paratamatult tagapingil. «Näib, et suurim võitja senimaani kriisiolukorrast on olnud EKRE,» võttis Jaagant kokku.

«EKRE on tõmmanud kõige jämedama vorsti, nagu tänapäeval öeldakse,» sõnas Hõbemägi.

Materjaliteadlane Marek Strandberg ennustas, et koroonakriis võib veel valitsusele kaikaid kodaratesse visata. Kuna viirus ei ole muteerunud vähem levivaks, aga inimeste reaktsioon on muutunud ükskõiksemaks ning üksteise vahel distantsi ei hoita, näeb Strandberg uute nakatumiste kasvu. Kui uskuda Briti, Hiina ja Soome teadlaste mudeldamisi, saab teine viiruse laine ilma kaitsevahendite kasutamiseta olema tunduvalt suurem justnimelt inimeste käitumise tõttu, argumenteeris ta.