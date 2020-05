Palju on räägitud, et seadused peavad peegeldama tegelikkust ning elu ja ajaga kaasas käima. Riigikogu tõi oma 18. mail vastu võetud seadusega ühinguõigusesse just sellised muudatused, võimaldades paindlikumat lähenemist koosolekute läbiviimisel ja otsuste vastuvõtmisel. Olgugi, et seaduseelnõu (kiir)menetlemine oli mõneti ajendatud eriolukorrast, on vastu võetud muudatused kaua oodatud ja vajalikud ka peale eriolukorra lõppemist.