Lõpuaktused sellel aastal toimuvad, kuid pidusid ei peeta, ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps Kuku raadio saates «Nädala tegija». Ministri sõnul riigieksamite raskuses mööndusi ei tehta ning lõputunnistused on igati samaväärsed varasemate aastakäikudega. Lisaks kutsus ta üles sügisel riigieksameid tegema neid õpilasi, kes seda praegu pole valinud.

Õpilased võivad tänasest jälle kooli minna, ent Repsi hinnangul ei tule sellel õppeaastal enam peaaegu mitte kusagil tavalist kõik koos ühiselt ühistranspordi või koolibussiga kooli minekut. Erandkorras tulevad üksikud õpilased või huvitegevuse jätkajad, nagu koorid, tantsugrupid või spordirühmad.

Peaaegu kuu aega 15. maist kuni 10. juunini, mil algab vaheaeg, on koolidele ja haridusministeeriumile kokuvõtete tegemise aeg, ütles Reps. Ministri sõnul jääb täpne otsus, kuidas hakatakse järgmisest nädalast õppetööd korraldama, koolide teha. Näiteks kui väike maakool tahabki oma 10 või 20 õpilast kooli kutsuda, siis on see võimalik.

Reps rõhutas, et ka eriolukorra järel on koolides palju mõistmist ning kui perekond ei soovi oma last kooli tagasi saata või õpetaja kontakttunde pidada, siis saab koolidega suhelda ning lahendusi leida. Vajadusel on haridusministeerium valmis osapooli vahendama.

Ministri sõnul ei pea lõpetajad tundma muret, et nende diplomit hakatakse pidama alaväärsemaks. Tänavune lõpuklass on küll ajalooliselt teises olukorras. Kuid riigieksamite ettevalmistus algas juba enne kriisi ning on jätkunud selle ajal, samuti ei tehta mööndusi riigieksami raskuses. «Need punktid on võrreldavad,» ütles Reps.

Kuigi sellel aastal on riigieksamid vabatahtlikud, otsustas valdav enamik lõpetajatest eksameid teha. Kui mõni õpilane jättis eksami valimata, sest ta tunneb, et ettevalmistus ei ole olnud kodusõppimise tõttu piisav, siis avaneb neile sügisel uus võimalus. Reps pani südamele, et siis võiks eksami kindlasti teha.