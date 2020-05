Kogu Eestimaa oleks nagu korraga päevapealt pensionile saadetud, kirjeldas Eve Rohtla ülekutset kodus püsida ning teistega mitte suhelda. Täna on selline pensionipõlve kogemus olemas ka noortel ja keskealistel, kes saavad oma vanadest lähedastest nüüd paremini aru, nõustus Postimehe toimetaja Aimar Altosaar.

Jutuks tuleb, et millised inimesed saavad kriisiga paremini hakkama ning kuidas tõsta enda turvatunnet. Eve meenutas, et just hiljuti helistas talle äsja leseks jäänud vanaproua, kes oli koroona tõttu surmahirmus ning uuris, kuidas hirmust üle saada. Sellises vanuses inimest ei tohi oma mõtetega üksi jätta. Eve ja Aimar mõtisklevad, kuidas sellises olukorras lähedasi või iseennast aidata.