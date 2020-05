Edasi tegutseme ikka vastavalt juhistele ja kedagi ohtu seadmata. See tähendab, et personal kasutab isikukaitsevahendeid, kõiki kasutatavaid pindasid ja vahendeid desinfitseeritakse ning ühte rühma ei kuulu rohkem kui 15 noort.

Alates 2. maist on lubatud välitingimustes sporditegevuste ja -treeningute läbiviimine, kui grupis on maksimaalselt 10 osalejat, kinni peetakse 2 + 2 reeglist ja tagatud on desifintseerimisvahendid. Loodame, et samm-sammuline piirangute leevendamine on edukas, tagasilööke ei tule ning saame julgemalt teha plaane ka suvisteks laagriteks. Kõik mais ja juunis loodud võimalused on proovikiviks ning näitavad, kuidas ühiskonnana uue olukorraga kohanenud oleme ning millises tempos edasi minna saab.