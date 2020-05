Putini ajal kasvas Võidu müüt ühes režiimi agressiivsuse kasvuga kiiresti. 9. maid tähistatakse kui «võidupüha fašismi üle», ent see püha on saanud tegelikult putinliku fašismi võidupühaks ning võidumüüt ideoloogia aluseks, mis on lähedane fašistlikus Itaalias ja natsionaalsotsialistlikul Saksamaal olnule. Neid ühendavad rahvuslik enesekiitus; autoritaarse juhi, «rahvusliku ühtsuse» ning sõjaliste võitude kultus; kseno- ja homofoobia; maailma mustvalge jaotamine omadeks ja vaenlasteks; konspiratsiooniteooria üleilmsest vandenõust; põlgus inimõiguste ja vabaduse suhtes; antiliberalism jne. Sellise ideoloogia ülesanne on toetada agressiivset ja annekseerivat välipoliitikat ning siseriiklikult autoritaarset süsteemi – tähendab: taas fašistlikku välis- ja sisepoliitikat.

Võidu müüt on kõigi nende ideoloogiliste rajatiste puhul süsteemiloov. Loogika-ahel on siin lihtne. Sõja ajal päästis meid karm, autoritaarne süsteem, tugev juht, armee, riik, ühtsus jne. Praegu on taas kogu maailm meie vastu, oleme ümberpiiratud kihvasid ihuvatest vaenalastest. Me vajame karmi, autoritaarset süsteemi, tugevat juhti ja... nõnda, nimekirja mööda edasi. Oleme võitjarahvus, evime erilist võitja-geeni, kui võitsime noid siis võidame neidki, võime korrata – peaasi on, nagu kuulsusrikkas minevikus, Juhi ümber koonduda.

Kõige ohtlikum on, et Võidu-müüt harjutab inimesi uue sõja võimalikkusega, romantiseerib verist taplust, veenab, et seal võib kaunilt võita ning toob ühes sellega teda lähemale.

Tõlkis Teet Korsten