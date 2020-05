Eesti eakateni ei ole jõudnud täpseid juhiseid, kuidas nad saavad hakata normaalsesse ellu tagasi pöörduma, ütles Marina Kaljurand Kuku raadio saates «Nädala tegija». Abiks on, kui lähedane või sotsiaaltöötaja aitab kõik nende käigud läbi mõelda.

Europarlamendi saadik Marina Kaljurand on olnud vabatahtlikuks häirekeskuse kriisi infotelefonil 1247 vastamisel, et anda inimestele kriisi kulgemise kohta informatsiooni.

Kõnesid oli palju ning need puudutasid kõiki kriisi tahke, kirjeldas Kaljurand. Alates konkreetest küsimustest nagu kuidas saab minna Lätti või millal lõppeb eriolukord. Aja möödudes hakkas tulema aina rohkem kõnesid, millest oli näha, et inimesed on väsinud ja segaduses. Eriti suurt segadust tekitab maskide ümber toimuv, märkis Kaljurand. On see siis soovituslik või mitte, mida tähendab sotsiaalne norm. «Mida segasemad seisukohad tulevad pressikonverentsidelt ja valitsuse liikmetelt, seda rohkem ajavad nad inimesi segadusse,» kritiseeris Kaljurand.

Kaljuranna sõnul näitavad infotelefonile tehtud kõned, et ühiskonnas pole olnud küll paanikat, ent on palju hirmu ja ebakindlust. Eriti eakate seas, kes helistavad, et kontrollida üle, kas see, mida nad teevad, on ikka õige. Kaljurand tõi näite vanainimestest, kes küsivad, kas nad tohivad minna ilusate ilmadega välja värske õhu kätte jalutama. «Olgem ausad, eakad on väga ära hirmutatud. Enamus neist on istunud isolatsioonis nüüd varsti juba tervelt kaks kuud.»

Ennekõike eakatel on vaja selget sõnumit, kuidas edasi, ütles Kaljurand. Kõik saavad aru, et viirus ei kao ära kuni vaktsiini leiutamiseni. «Me ei saa hoida eakaid lugu taga aasta otsa,» tundis Kaljurand muret. «Nad peavad pöörduma tavalisse ellu. On need siis hooldekodudes või lihtsalt kodudes elavad eakad või on need ka eakad, kes käivad tööl. See info on praegu puudu, kuidas nad saavad tagasi tulla normaalsesse ellu, kuidas nad julgeksid välja tulla oma suletud ruumidest,» heitis Kaljurand ette.