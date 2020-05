Tellijale

Estonian Airile kunagi käpardlikult antud abi ei tähenda, et raskustes ettevõtjatest tuleks täna kui pidalitõbistest mööduda. Kogemusest õppinuna ei tohiks raha siiski kopterilt külvata. Seadusliku riigiabi andmine on võimalik, kui turutingimustel rahastamine ei ole Covid-19 olukorras võimalik. Seejuures saab Euroopast riigiabiks loa erakordselt kiiresti.

Toonased aastad ja 2020. aasta Covid-19 kriisiaeg on mõnes mõttes erinevad, kuid olulises osas sarnased. Nii on riigiabi tuumikreeglid jäänud samaks ja loata üldjuhul abi anda ei tohi. Siiski on Euroopa Komisjon võtnud kriisiolukorras oluliselt aktiivsema ja paindlikuma rolli. Kui 2012. aasta Estonian Airi riigiabi heakskiitmise taotluse lahendas komisjon enam-vähem kolme aastaga, jookseb praegu komisjon sprinteri tempos ja teeb olulisi otsuseid päevadega. Mitmed Eesti taotletud riigiabi andmise skeemid, sealhulgas näiteks Tallinna linna üüri alandamise skeem, on saanud erakordselt kiire heakskiidu.