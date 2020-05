Juhul kui sissetulek läheneb 1700 eurole kuus, ei saa need inimesed kasutada isegi seda maksuvaba tulu, mis kehtis 2016. aastal. Eelmisel nädalal avalikustatud riigiametnike palgaandmetest selgub, et riigiametnike keskmine kuupalk oli eelmisel aastal 1861 eurot. Seega riigiametnikud ei saanud juba eelmisel aastal kasutada ka seda maksuvaba tulu, mis kehtis enne maksusüsteemi muutmist 2016. aastal. Olgu siinkohal öeldud, et töötavatel pensionäridel on see referentstulu määr juba 1330 euro juures, sest pensionäridele oli varem kehtestatud ka täiendav maksuvaba tulu, mis uue maksustamiskorra jõustudes kaotati.

On tähelepanuväärne, et astmeliselt väheneva maksuvaba tulu põhimõtte loojad pole ka ise sellega rahul. Koalitsioonierakonnad on juba pikka aega arutanud mitut varianti, kuidas seda maksusüsteemi ümber teha. Arutelu all olevatel lahendustel on kõigil suured puudused. Tänaseks on üha enam inimesi jõudnud kõrgema maksustamise tsooni ja tööjõu maksukoormus on tõusuteel. Ka Vabariigi Valitsus on käesoleva eelnõu kohta esitanud seisukoha ja seal seisab, et keskmise palga tõustes ja riigieelarveliste võimaluste suurenemise korral on maksuvaba tulu kasutamist võimaldava tuluvahemiku muutmine õigustatud. Lahendust aga valitsusel pole.