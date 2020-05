Terviseameti peadirektor Merike Jürilo peab praegu võtma Saaremaa võrkpallimatšide lubamise eest poliitilise vastutuse. Sotsiaalministeerium võib terviseameti küsimuse lahendamise edasi lükata ka kriisijärgsesse aega, kuid vastutuse mittevõtmine jätab ametist ja ministeeriumist halva mulje, ütles ajakirjanik Priit Hõbemägi Kuku raadio saates «Keskpäevatund».

Sellel nädalal ütles Jüri Ratas teist korda kriisi vältel, et ta ei ole olnud rahul terviseameti tegevusega, sõnas Hõbemägi. Küll aga pole Ratas pidanud mõistlikuks praegu terviseameti peadirektorit Merike Jürilot vahetama hakata.

Hõbemägi kritiseeris Jürilo avaldust, et Saaremaa võrkpallimatši võimalikke tagajärgi polnud võimalik ette näha, sest mitte keegi Euroopas ei olnud sel hetkel teadlik viiruse virulentsusest. «Mis jama see on?» küsis Hõbemägi.

«Itaalias, Milano piirkonnas [viirus] möllas. Selleks ajaks oli Milano piirkond suletud. Kogu maailma suured ajalehed kirjutasid ja meie terviseameti peadirektor räägib, et mitte keegi Euroopas, ei Maailma tervishoiuorganisatsioonis ega Euroopa nakkuskeskuses ei olnud teadlik viiruse virulentsusest. See on vale! See on alatu vale ja sellised inimesed ei peaks sellise koha peal töötama,» sarjas Hõbemägi.

Terviseamet on tõrjunud kriitikat enda tegevuse aadressil argumentidega, et nad teadsid kõike juba ette. Veebruaris olid olemas mudelid, mis ennustasid Eestile halba saatust. Terviseamet ütleb täna kõikvõimalikes pressiteadetes, et nad võtsidki teadlikult ühiskonda rahustava tooni, lisas teadlane Marek Stranberg Hõbemäe öeldule. Ta ei pea vastavat retoorikat adekvaatseks, sest terviseameti rahustamine hoidis ühiskonda eemal lahendustest, mis oleksid võinud tulla varem.

«Nüüd on järgmine küsimus, et kui hakatakse kogu asja leevendama ning küsime, mida terviseamet arvab, siis öeldakse, et ärge nüüd liiga ka pabistage. Ega siin ei ole vaja kohustuslikult näokatteid kanda ja kasutada võtteid, mis mujal on end õigustanud, kuna meil – pange nüüd tähele – pole piisavalt teaduslikku alust, et väita, et kaetud nägu ja suu kaitsevad viiruste vastu nii meid kui teisi. See on uskumatu jura,» kritiseeris Strandberg.

Esimesena hakkas valitsuses terviseametile etteheiteid tegema EKRE, kuid nüüd on ameti tegevusega rahulolematu suurem osa valitsusest, ütles ajakirjanik Urmas Jaagant enda teadmiste kohaselt. Terviseameti hädade külge poogitakse absoluutselt kõike Saaremaa võrkpallimatšidest kuni valitsuskomisjonis konkreetsete vastuste mitteandmiseni, kirjeldas Jaagant poliitikute meeleolu. Võib ennustada, et isegi kui kriisi käigus muudatusi ei tehta, siis juhivahetus või struktuursed reformid on terviseametit ees ootamas.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas on poliitilise vastutuse võtnud ning astunud tagasi, mõtiskles Hõbemägi. Tema hinnangul peaks sama tegema Jürilo, sest just talle alluv asutus ei takistanud Itaalia võrkpallurite Saaremaale kohale toomist pandeemia alguses.