Esmaspäeval on võimalik Postimehe vahendusel saada osa emadepäeva konverentsist «Viimane õnnelik suhe», kus räägitakse õnneliku suhte ja õnnelikuks olemise teemadel. Kell 11 algav konverents toimub videoülekande vahendusel.

Miks meie esimene õnnelik suhe ei jää meie viimaseks õnnelikuks suhteks? Kui palju suudab inimene ennast ise õnnelikuks teha, kui palju sõltub meie õnn ja õnnelikkus inimestest, kes on meie ümber? Kas me saame oma kaaslastelt nõuda, et nad teeksid meid õnnelikuks ning kui nad seda ei suuda, peame valima endale uue kaasteelise või temast üldse loobuma? Kas meie emad-isad teavad, kui olulist rolli nad mängivad lapse suureks sirgumisel ning selles, kas laps oskab täiskasvanuna luua õnnelikke suhteid ning olla õnnelik?