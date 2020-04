Sain nüüd kõrges eas veel teda, et põllutöö on orjatöö. Minu silmis on küll palju kurjem orjatöö see, kui pead päev läbi arvuti ees uudiseid treima. Elu ennast nägemata, hästi ruttu, ikka enne teisi ja hästi palju, kirjutab endine ajakirjanik pensionär Valve Raudnask.