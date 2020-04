Tellijale

Kompleksse kriisi lahendamine võtab aega. Kui kaua, ei tea keegi. Väga palju sõltub sellest, kuivõrd võetakse vastu pikaajalises vaates õigeid otsuseid ja mis veelgi olulisem, tehakse omavahel koostööd. Kasvõi näiteks Euroopa Liidus. Eeldus on see, et terve mõistus võidab ja EL riigid ühise regioonina näevad, et teistes tubades elavate korterinaabritega kaklemine on lõpuks kõigile kahjulik. Lekkivat katust on koos teistega märksa efektiivsem ja kiirem parandada. Takistuseks võib saada erinev koroonaviiruse leviku taandumise muster Euroopa riikides. Kriis võib kiirendada Hiina mõjuvõimu kasvu, aga võib minna ka vastupidi. Hiina mõjuvõim võib väheneda, kui sõltumatuse suurendamiseks ja tööturu murede lahendamiseks hakkavad lääneriigid tootmist üha enam kodumaale tagasi kolima. Ahvatlev on ühelt poolt soodustada töökohtade loomist ja samal ajal vähendada väliskaubanduse puudujääki näiteks sellesama Hiinaga.