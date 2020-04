Eesti on täna väga selgelt otsustaval teelahkmel just selles osas, millise suuna valime edasiliikumiseks. Riik peab valima, kas ajalooliselt suuri toetusmeetmeid antakse jätkusuutmatutele või elujõulistele ettevõtetele. Ellu tuleb jätta need, kellel on uues maailmas tulevikku, ütles bioloog Aveliina Helm Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Rohepöördeks on suur vajadus. See tähendab koju majandusstruktuuri ümbertegemist niimoodi, et toetatakse jätkusuutlikke ja elujõulisi valdkondi. Transformatsioon rohepöördes tähendab, et ei keskenduta ainult kõige saastavamatele valdkondadele, vaid majandusele tervikuna.

«Inimestena peaksime muutuma aktiivsemaks selles vallas, kas see kriitiline aasta, mis meil täna on, toob soovitud või vajaliku muutuse,» ütles Helm. Ta tunnistas siiski, et on üsna pessimistlik. 17 Euroopa Liidu liikmesriiki on allkirjastanud rohelise bulla keskkonnateadlikult kriisist väljaliikumiseks. Aga on rida riike, mis selles suunas ei liigu.

Seda mitte ainult Euroopas. «Näiteks Donald Trump kirjutas just eile, kuidas fossiilkütuste firmadele tuleks rohkem subsiidiume maksta. Kuigi juba täna, ütleme aastal 2015 tehtud aruande järgi, ületasid subsiidiumid naftatootmisele USAs tegelikult kaitsekulutusi. Ehk siis need on nii või teisiti olnud väga suured ja nüüd on potentsiaal minna veel suuremas,» sõnas Helm.

Kui rääkida konkreetselt, siis Eesti riik jagab täna ajalooliselt täiesti enneolematut rahasummat: kaks miljardit eurot. Võib-olla lisandub siia veelgi, arutles Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar.