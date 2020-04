Tellijale

Dokumendi preambulas märgitakse, et SARS-CoV-2 viirus on avaldanud tohutut mõju kogu ühiskonnale. Kuigi oleme selles vallas silmitsi suurte määramatustega, on teadusel ja teadlastel vältimatu vastutus ja kohustus analüüsida kogu olemasolevat teadmist ja kiiresti uuenevaid andmeid viiruse ja pandeemia kohta. Teisiti ei ole võimalik sellises keerukas ja kiiresti muutuvas olukorras pakkuda mõistlikke soovitusi või sõnas­tada otstarbekat tegevuskava.

Otsused tuleb teha optimaalse andmestiku alusel. Senised andmestikud on peamiselt toetunud haiguse sümptomite registreerimisele. Selline vaatekoht annab nakatumisest moonutatud ettekujutuse. Tõepärase pildi saamiseks tuleb oluliselt parandada nii nakatumist kui ka elanikkonna immuunsust peegeldavate and­mete kvaliteeti. Kindlasti on vajalik läbi viia mõlemat aspekti adekvaatselt peegeldav analüüs eri regioonides. Usaldusväärseid prognoose saab teha vaid siis, kui representatiivsete uuringute andmed jõuavad praktiliselt reaalajas pandeemia käiku kajastavatesse mudelitesse. Ainult selliste mudelite väljundit on mõistlik kasutada otsuste alusena ning vaid selliseid mudeleid tasub rakendada otsuste efektiivsuse kontrollimiseks. Kindlasti on võimalik kasutada selleks ise nõusoleku andnud inimeste GPS-asukohamääranguid koos inimestevaheliste kontaktide jälgimisega nii, nagu seda tehakse näiteks Lõuna-Koreas. Nõnda toimimine kasvataks praeguste mudelite täpsust ja võimaldaks prognoosida pandeemia arengut eri regioonides sõltuvalt kohalikest oludest.