Teatrite toetamisel peetakse silmas Eestit kui kultuuriliselt mitmekülgset ja regionaalselt terviklikku maad; sama põhimõtet tuleks rakendada ka muusikaelu puhul. Eestis on väikseid muusikaprogrammi pakkuvaid asutusi nt Raplas, Rakvere, Valgas, isegi Tõrvas. Oleks erakordselt kurb, kui kultuuriministeerium nad igasugusest tähelepanust ilma jätaks, sest need on isetekkelised, kirjutab Henri Roosipõld, Live Music Estonia juht